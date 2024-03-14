Спорт 14 марта 2024, 14:08 ФК «Спартак» объявил об обжаловании ареста Квинси Промеса в Дубае ФК «Спартак» выразил надежду на благоприятный исход в деле Квинси Промеса РИА «Новости»

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Одного из ведущих игроков футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержали в Дубае. Адвокат обжалует его арест, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», — заявил представитель клуба.

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По информации «Спартака», адвокат Промеса обжалует в апелляционной инстанции приговор окружного суда Амстердама о запросе властей на его экстрадицию.

В конце февраля спортсмен не смог вернуться из ОАЭ после сборов. Полиция задержала его в аэропорту, но потом отпустила под запрет покидать страну.

Пресс-служба команды заявила 13 марта, что решение проблемы займет еще некоторое время. На следующий день стало известно об аресте футболиста по запросу Нидерландов. На родине его судили за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.