Спорт 13 марта 2024, 12:31 «Намеренная клевета». Тутберидзе отреагировала на обвинения в допинговом скандале с Валиевой Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за обвинения в допинговом скандале РИА «Новости»

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Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе потребовала от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой извинений за обвинение в допинговым скандалом. Она написала об этом в своих соцсетях.

В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер.

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«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть», — заявила Тарасова.

Оскорбленная Тутберидзе не согласилась с этим мнением и заявила, что ждет от Тарасовой официальных извинений.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст», — написала тренер.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли, заявил, что установить прямую связь Тутберидзе с допинговым нарушением Валиевой не удалось. По итогам расследования CAS также не признал вину тренера.

Дисквалифицировать Валиеву за употребление запрещенного вещества триметазидина решили 29 января. При этом фигуристка рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила.