МОК передал в CAS заверенное доказательство подписей Родченкова

В комитете отметили, что этот документ подтверждает подлинность всех документов, представленных в ходе разбирательства и переданных в коллегию арбитров.

Представляющий интересы биатлонистки Ольги Зайцевой адвокат Алексей Панич подтвердил, что МОК действительно представил новый документ за подписью Родченкова. В бумаге уточнялось, что в своих показаниях информатор WADA просил использовать для заверения свою электронную подпись.

Юрист подчеркнул, что это вранье, так как электронная подпись есть на двух из девяти документов. На остальных эксперты обнаружили, что подпись просто скопировали и вставили. То есть это явно был не Родченков. Кроме того, в последнем представленном в арбитраже документе есть два противоречащих друг другу предложения.

В одном говорится, что Родченков дал согласие на использование электронной подписи в девяти документах. А во втором — согласие на использование в нескольких. По словам адвоката, логично было бы сказать, что Родченков подписал все сам, но он ничего по этому поводу не сказал.

Кроме того Алексей Панич заявил, что журналисты неправильно поняли его комментарий и приписали ему слова, которые он не говорил. В частности о том, что МОК признала, что подписи Родченкова поддельные. Но этого не было. Он пояснил, что речь шла только о том, что электронной подписью Родченкова воспользовался другой человек.

Российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову пожизненно отстранили от соревнований в 2017 году. Их обвинили в том, что они нарушили антидопинговые правила на Олимпийских играх в Сочи. Показания на спортсменок дал Григорий Родченков. Он рассказал об этом Всемирной антидопинговой комиссии WADA, которая инициировала расследование.

Свои показания Родченков давал письменно. Но недавно специалисты выявили, что электронная подпись на некоторых документов просто скопирована и вставлена. В деле начал разбиратся спортивный арбитраж.