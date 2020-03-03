Ранее он рассказывал, что МОК в суде показал документ с нотариальным заверением подписи Родченкова. Но стороне защиты по правилам суда демонстрировали только часть документа.

По его словам, то, что увидели юристы, доказывает, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории не подписывал ни одного документа по делу российских биатлонисток.

«Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти», — отметил адвокат, пояснив, что остальные семь бумаг подписывал кто-то другой.

Все три биатлонистки закончили свою карьеру в 2017 году, после того как Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил их за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Все показания на российских спортсменок взяли из документов, подписанных Георгием Родченковым.

Однако специалисты выяснили, что подписи на документах просто скопировали и вставили из одного файла. Сейчас в деле разбирается Спортивный арбитражный суд.