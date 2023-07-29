Спорт 29 июля 2023, 01:45 Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию украинки Харлан FIE: отмена дисквалификации Харлан соответствует олимпийскому духу Официальный сайт FIE

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Отмена дисквалификации и допуск украинской саблистки Ольги Харлан к командному турниру чемпионата мира соответствует олимпийскому духу. Об этом заявил временный глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис.

Он отметил, что в федерации обсудили этот вопрос с украинской спортсменкой и проконсультировались с Международным олимпийским комитетом (МОК).

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«Мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — заявил Кациадакис.

При этом FIE уверена в справедливости дисквалификации украинской саблистки, наложенной в соответствии с регламентом организации.

Сама Ольга Харлан выразила благодарность FIE за новое решение и заявила, что главное для спортсмена — «иметь возможность соревноваться за свою семью, свою команду, свою страну и людей, которые поддерживают».

Украинская фехтовальщица отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка на ЧМ в Милане. В результате организаторы чемпионата отстранили украинку от участия. Харлан впала в истерику из-за дисквалификации. Для нее решение судьи стало полной неожиданностью — она «сидела и плакала» в подтрибунном помещении.