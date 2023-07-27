Спорт 27 июля 2023, 15:04 Украинскую саблистку наказали за отказ от рукопожатия с россиянкой Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ из-за отказа в рукопожатии россиянке CHUTTERSNAP / Unsplash

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Организаторы чемпионата мира по фехтованию отстранили от участия в турнире украинскую саблистку Ольгу Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, сообщил «Матч ТВ». В следующую стадию соревнований без проведения поединка прошла представительница Болгарии Йоана Илиева.

Олимпийская чемпионка с Украины должна была встретиться в 1/16 финала чемпионата мира с представительницей Болгарии после того, как в 1/32 переиграла россиянку Анну Смирнову. Однако организаторы турнира приняли во внимание, что украинка нарушила регламент турнира и отказалась от обязательного рукопожатия. Из-за этого Ольгу Харлан дисквалифицировали, а Йоана Илиева прошла в следующую стадию без проведения поединка. Проходящее в Милане первенство планеты завершится 30 июля.

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Россиянка Анна Смирнова уступила украинской сопернице со счетом 7:15. После окончания поединка она протянула ей руку, но Ольга Харлан выставила саблю, а затем демонстративно покинула площадку. После консультации судьи решили оставить в силе результаты встречи.