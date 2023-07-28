Мир 28 июля 2023, 16:15 Украинская саблистка впала в истерику из-за дисквалификации на ЧМ за отказ пожать руку россиянке Baza: дисквалификация на ЧМ довела до истерики саблистку из Украины Харлан Freepik

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Дисквалификация на чемпионате мира по фехтованию в Милане довела украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан до слез и «криков боли». Об этом написал Telegram-канал Baza.

Источники канала рассказали, что для Харлан решение судьи стало полной неожиданностью — она «сидела и плакала» в подтрибунном помещении, а потом впала в истерику. Затем она подошла к боксу российской саблистки Ольги Смирновой и спросила: «Зачем вы это сделали?». Притом конфликта между спортсменками не возникло.

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Ольгу Харлан отстранили от соревнований за отказ пожать руку россиянке Смирновой после поединка. Та протянула руку, но украинка прямо заявила, что не собирается ее пожимать, выставила перед собой саблю и удалилась. При этом по правилам поединок не считается законченным, пока спортсмены не совершили рукопожатие, поэтому Анна Смирнова почти час не уходила с площадки и ждала. Однако соперница так и не вернулась. В итоге Харлан дисквалифицировали. Федерация фехтования Украины собирается обжаловать это решение.

Позже Ольга Харлан в соцсетях еще раз подтвердила, что не хотела пожимать россиянке руку, и призналась, что «кричала от боли» после дисквалификации.