Мир 27 июля 2023, 14:40 Украинская фехтовальщица не пожала руку российской сопернице после поединка на ЧМ Саблистка из Украины Харлан не пожала руку сопернице из РФ Смирновой на ЧМ Freepik

Читать 360tv в

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка на ЧМ в Милане. Об этом написал ТАСС.

Саблистка из Украины выиграла поединок со счетом 15:7. Когда он окончился, россиянка подошла к ней для рукопожатия, но та вместо руки протянула саблю, а затем демонстративно ушла со спортивной площадки.

Реклама

Анна Смирнова обратилась к судьям с протестом и задержалась на площадке еще на 50 минут. Поначалу она сидела на стуле, но затем была вынуждена стоять, поскольку его забрала судейская комиссия, сообщило украинское издание «Общественное». По его информации, судьи проконсультировались и решили оставить результаты поединка в силе и не удовлетворять протест российской фехтовальщицы.

Ранее, 26 июля, на чемпионате мира по фехтованию разразился еще один скандал: шпажист из Украины Игорь Рейзлин решил вовсе не выходить на поединок против россиянина Вадима Анохина в 1/32 финала.