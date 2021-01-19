Международная федерация хоккея выплатит Минску компенсацию за лишение чемпионата мира

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит компенсацию Белоруссии за перенос матчей Чемпионата мира — 2021 из Минска. Неустойка прописана в договорах.

«Санкций для IIHF нет, будет компенсация белорусским организаторам. Они точно прописаны в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря IIHF, который определит все издержки и последствия этого решения. Никто не знает [точной суммы]», — цитирует члена совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петра Бржизу «Коммерсантъ».

В понедельник, 18 января, IIHF решила не проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году в Минске из-за того, что Белоруссия не может гарантировать безопасность международного соревнования. ЧМ должен был пройти в двух городах: Минске и Риге. Статус Латвии как соорганизатора будет рассмотрен советом Международной федерации хоккея позже.

Матчи, которые должны были пройти в столице Белоруссии с 21 мая по 6 июня, могут провести в Дании и Сербии. Все расходы на перенос турнира IIHF берет на себя.

Белоруссия лишилась права на проведение чемпионата из-за политических протестов в стране. Лишить Минск турнира IIHF призвал ряд крупных организаций — спортивных, коммерческих и политических, включая Европарламент.