Латвия отказалась проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года, если вторым организатором останется Белоруссия. Об этом говорится в письме латвийского правительства в Международную федерацию хоккея (IIHF).

Документ был предоставлен программе Nekā personīga («Ничего личного») на латвийском ТВ. Письмо отправили на прошлой неделе.

Правительство Латвии отмечает, что президентские выборы, завершившиеся в Белоруссии 9 августа, не были свободными и справедливыми. А «применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ» несовместимо «с ценностями IIHF и статусом главного организатора чемпионата».

В связи с этим латвийские власти призвали Международную федерацию хоккея передать статус соорганизатора ЧМ другой стране.

«Если ситуация с правами и свободами человека в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвийской Республики может отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», — сказано в обращении.

ЧМ по хоккею должен пройти в мае–июне 2021 года в Минске и Риге.