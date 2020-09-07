Латвия отказалась проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией
Документ был предоставлен программе Nekā personīga («Ничего личного») на латвийском ТВ. Письмо отправили на прошлой неделе.
Правительство Латвии отмечает, что президентские выборы, завершившиеся в Белоруссии 9 августа, не были свободными и справедливыми. А «применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ» несовместимо «с ценностями IIHF и статусом главного организатора чемпионата».
В связи с этим латвийские власти призвали Международную федерацию хоккея передать статус соорганизатора ЧМ другой стране.
«Если ситуация с правами и свободами человека в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвийской Республики может отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», — сказано в обращении.
ЧМ по хоккею должен пройти в мае–июне 2021 года в Минске и Риге.