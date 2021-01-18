Минск оставили без чемпионата мира по хоккею

Решение о том, где пройдут матчи первенства, организация пообещала сообщить позднее.

Причиной переноса соревнований из столицы Белоруссии федерация назвала сомнения в возможности гарантировать безопасность игроков, официальных лиц, зрителей и журналистов на предстоящих матчах из-за пандемии коронавируса и общественно-политической обстановки в стране.

В организации напомнили, что накануне президент федерации Рене Фазель посетил Белоруссию с официальным визитом, где встретился с правительством республики. По его итогам глава спортивной организации потребовал провести независимую экспертизу, которая рекомендовала отказаться от проведения матчей в Минске.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата мира в Минске и Риге. Мы ждали, что международные соревнования станут инструментом для примирения и решения социально-политических проблем в Белоруссии», — заявил Фазель.

Он напомнил, что Рига и Минск отправляли совместную заявку, поэтому Совет IIHF рассмотрит дальнейшее участие Латвии как площадки для соревнований. Кроме того, спортивное ведомство намерено оценить возможность проведения матчей на одной площадке.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня. Изначально соревнования планировали провести в Минске и Риге. Но после осложнения общественно-политической ситуации в Белоруссии по итогам президентских выборов многие страны призвали отозвать у Минска право на проведение матчей. Правительство Латвии еще в сентябре сообщило в IIHF, что откажется от проведения матчей, если вторым организатором останется Минск.