Nivea и Skoda отказались от спонсорства на ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии

Компании Nivea Men и Škoda отказались быть спонсорами на чемпионате мира по хоккею в 2021 году, если он будет проходить в Белоруссии. Об этом они написали в своих аккаунтах в Instagram.

«Компания выступает за уважение и поддержку, а также против любых форм дискриминации и насилия. В сложившейся ситуации мы решили не спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии», — говорится в тексте поста Nivea Men.

Большинство комментаторов поддержало решение компании.

«Мы большие поклонники хоккея. Уже 28 лет мы выступаем партнером чемпионата мира по хоккею. Но также мы уважаем и пропагандируем соблюдение прав человека. Поэтому компания отказывается спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Белоруссии», — написано в аккаунте Škoda.

В комментариях к посту также многие оставили слова одобрения и поддержки.

Ранее пять стран-партнеров Евросоюза поддержали санкции против властей Белоруссии. В их число вошли Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия.

Под санкции попали 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Среди них и президент республики Александр Лукашенко. Согласно санкциям, их европейские активы будут заморожены.