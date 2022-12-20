Спорт 20 декабря 2022, 20:13 Месси чуть не упал с автобуса во время празднования празднования победы на ЧМ-2022 Лионель Месси чуть не упал с крыши автобуса во время чемпионской поездки

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Несколько футболистов сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса во празднования победы на чемпионате мира в Катаре. Казус попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Николас Отаменди ехали на крыше автобуса во время чемпионского парада по центру Буэнос-Айреса.

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Спортсмены едва не зацепились за провода. Футболисты успели вовремя среагировать и пригнулись. Пострадала только кепка Паредеса — она слетела со спортсмена.

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Сборная Аргентины 18 декабря третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. Спортсмены обыграли команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Аргентинские власти решили устроить выходной для жителей страны, чтобы они смогли отпраздновать победу национальной сборной. Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса и смотрели матч.

Спортивный обозреватель, комментатор Максим Лисовой в беседе с «360» окрестил встречу Аргентины и Франции одним из лучших финалов в истории.