Спорт 19 декабря 2022, 00:48 Аргентина — первая, а Месси лучший. Как болельщики отреагировали на финал ЧМ-2022 в Катаре Фанаты вышли праздновать победу Аргентины в ЧМ-2022 с криками и слезами РИА «Новости»

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Фанаты сборной Аргентины вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в чемпионате мира по футболу, который завершился в Катаре. Последний раз команда получала такой титул 36 лет назад, поэтому выигрыш был долгожданным. Однако не все остались довольны исходом матча — расстроенные поражением французы тоже вышли на улицы. Однако вместо массовых объятий они начали беспорядки. Некоторых болельщиков уже задержали, остальных — попытались разогнать.

Открыл счет на 23-й минуте Лионель Месси, Анхель Ди Мария на 36-минуте упрочил позиции аргентинских футболистов. Во втором тайме будущие победители слегка расслабились. Этим воспользовался француз Килиан Мбаппе, который забил на 80-й и 81-й минутах. Позже он оформил хет-трик, забив в дополнительно время. Однако основное и дополнительное время закончились ничьей - обе команды забили в ворота противника по три мяча.

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Победить Аргентине помогла уверенная серия пенальти и отбитые мячи вратарем Эмилиано Мартинесом, которого признали лучшим голкипером.

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Финал чемпионата мира по футболу в Катаре станет одним из величайших. Глава международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино уже окрестил его лучшим в истории, особенно для Аргентины. Национальная команда побеждала на мундиалях только в XX веке — в 1978 и 1986 годах, также футболисты трижды выходили в финал.

Буэнос-Айрес отмечает победу

После победного гола в матче ликовал весь Буэнос-Айрес. Тысячи аргентинцев до сих пор собираются в центре для празднования победы у главного символа города — Обелиска. Вагоны метро переполнены, а на улицах не протиснуться из-за большого скопления людей.

Тысячи людей вышли на улицы с флагами страны и в форме сборной. Болели за своих футболистов не только мужчины, но и женщины с детьми. В Сети разлетелось одно из самых эмоциональных видео. На кадрах толпа людей стояла на улице в ожидании победного гола. Аргентинцы замерли в ожидании, глядя на большой экран.

Месси стал лучшим

Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата. И не зря. Он побил рекорд по количеству проведенных матчей на мундиалях — 26. После открытия счета в финальном матче 35-летний форвард стал первым игроком с 20 результативными действиями на ЧМ. Он же первым в истории забил на всех стадиях одного чемпионата мира. На его счету семь мячей в семи встречах турнира. Из них четыре он забил с пенальти.

Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Более того, он был первым футболистом, получившим эту награду четыре раза подряд. При этом, неоднократно признанный лучшим игроком планеты, он до этого ни разу не забирал главный приз мундиаля. Этот день стал особенным не только для него, но и для всей страны. Взрослые мужчины, которые лицезрели финал с трибун стадиона в Лусаиле, плакали навзрыд.

Главные болельщики

Общее число болельщиков, которые пришли посмотреть матчи на стадионах, составило около 3,4 миллиона. Один из ярчайших финалов посетили 88 966 зрителей. Неизвестно, где смотрел матч Хавьер Дзанетти, но легенда и бывший капитан сборной Аргентины праздновал победу вместе с болельщиками. Он является рекордсменом национальной команды по числу игр, проведенных на Кубке Америки, и считается символом миланского «Интернационале». Дзанетти долгое время был их капитаном. А номер четыре навечно закреплен за ним в другой команде — «Интере». Спортсмен яро болел за Аргентину и, держа флаг своей страны, пел вместе с фанатами на улице.

Но у сборной Аргентины была еще одна не менее значимая фанатка. Это мама Месси — Селия Мария Куччиттини. Конечно же, она смотрела матч на стадионе. Когда Аргентина выиграла, она выбежала на поле в майке национальной сборной. Женщина повернула Месси к себе и обняла его.

Рады остались не все

Не все футбольные болельщики получили положительные эмоции от финала мундиаля. Во Франции фанаты уже несколько часов устраивают массовые беспорядки. Их настолько разочаровало поражение своей команды, что полиции пришлось с дубинками разгонять толпы людей на Елисейских полях. На месте применили слезоточивый газ. Особо буйных правоохранители задерживают.

Расстроились и сами спортсмены сборной Франции. Утешить их на поле вышел президент страны, который тоже смотрел игру на стадионе Он поговорил с игроками, а затем стал успокаивать 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, который забил все три гола команды в ворота аргентинцев.