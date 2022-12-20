Мир 20 декабря 2022, 03:09 Выходной объявили в Аргентине для празднования победы на ЧМ-2022 Власти Аргентины объявили выходной 20 декабря для празднования победы на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Аргентинские власти решили устроить выходной, чтобы жители страны смогли отпраздновать победу национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Команду будут встречать во вторник, 20 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента.

«Выходной вводится указом, опубликованным на портале нормативных актов», — сказал собеседник агентства.

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Сборная Аргентины обыграла соперников из команды Франции в воскресенье, 18 декабря. В финале мирового первенства аргентинцы обыграли французов со счетом 4:2 по пенальти. Основное время игры завершилось ничьей — 3:3. Спортсмены из Аргентины выиграли на чемпионате мира по футболу в третий раз в истории. Сборные страны побеждали в 1978-м и 1986 годах.

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В ночь на 20 декабря чемпионы отправятся домой. Днем они должны поехать к обелиску в центре Буэнос-Айреса. В этом месте традиционно проходят различные празднования. Жители города уже собирались там сразу после победы национальной команды. Теперь они смогут лично поприветствовать спортсменов.