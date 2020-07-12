Менеджер Нурмагомедова ответил на слухи о завершении бойцом карьеры

«Некоторые российские СМИ приписали мне слова о том, что Хабиб закончил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца», — написал он.

Али Абдель-Азиз попросил с пониманием отнестись к последним событиям и не обращать внимания на фейковые новости.

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес поддержит бойца в любом его решении. По его словам, тот прекрасно обучает молодых спортсменов, продолжает наследие отца.

Отец бойца заслуженный тренер Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Ему было 57 лет. Мужчину госпитализировали в апреле, тогда у него диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения, вызванные новой инфекцией. Похороны состоялись 4 июля в селе Кироваул.

Нурмагомедов осенью 2020 года должен встретиться с американцем Джастином Гейджи. Тот ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.