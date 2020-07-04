Появилось видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова. На них был Кадыров

В Сети распространилось видео, снятое на прощании с заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым. На похоронах присутствовали десятки людей, включая чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и главу Чечни Рамзана Кадарова.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в военном госпитале в Москве. В конце апреля он попал в дагестанскую больницу с коронавирусом. Позднее, уже в столице, у него случился инсульт.

Кадыров выразил соболезнования родным покойного. Сын Абдулманапа Хабиб поблагодарил главу Чечни за визит и уважение к памяти отца.

Похороны прошли в ночь на 4 июля в дагестанском селе Кироваул, где жил тренер по смешанным единоборствам. Кадыров приехал вместе с членами чеченского правительства. Их встречали дагестанские чиновнки. Чеченская делегация выразила соболезнования и вскоре уехала.

На кадрах с прощания видно, что лишь у пары людей надеты маски. У Хабиба маска находится на подбородке. Кадыров, который, как утверждалось, находился на лечении в Москве из-за заражения коронавирусом, обнимается с Хабибом без маски. Сам глава Чечни говорил, что тесты показали у него отрицательный результат на COVID-19.