Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о будущем бойца после смерти отца

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о будущем бойца после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Он отметил, что поддержит бойца в любом его решении. По словам Мендеса, чемпион UFC прекрасно обучает молодых спортсменов. Как он считает, 31-летний Нурмагомедов идет по стопам отца, который был тренером и мастером спорта СССР по вольной борьбе.

«Знаю одно: он продолжает наследие отца и является отличным тренером. Он помогал тренировать нескольких восходящих звезд», — цитирует Мендеса Газета.ru.

Напомним, отец бойца Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из столичных больниц 3 июля. Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в последнее время мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации с серьезными осложнениями после коронавирусной инфекции.