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    09 июля 2020, 11:32

    Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о будущем бойца после смерти отца

    Полина Петрова

    Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о будущем бойца после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
    Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о будущем бойца после смерти отца

    Он отметил, что поддержит бойца в любом его решении. По словам Мендеса, чемпион UFC прекрасно обучает молодых спортсменов. Как он считает, 31-летний Нурмагомедов идет по стопам отца, который был тренером и мастером спорта СССР по вольной борьбе.

    «Знаю одно: он продолжает наследие отца и является отличным тренером. Он помогал тренировать нескольких восходящих звезд», — цитирует Мендеса Газета.ru.

    Напомним, отец бойца Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из столичных больниц 3 июля. Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в последнее время мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации с серьезными осложнениями после коронавирусной инфекции.