Матчи Английской премьер-лиги отложили до конца апреля

Спортивные соревнования продолжают отодвигаться все дальше. Проведение оставшихся матчей чемпионата Англии по футболу отложили как минимум до конца апреля. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса.

«Мы коллективно договорились, что профессиональный футбол в Англии будет отложен до четверга, 30 апреля. Распространение COVID-19 остается неясным, и мы можем заверить каждого, что здоровье и благополучие игроков, персонала и болельщиков являются нашим приоритетом», — сказано на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Ранее чемпионат Англии отложили до 13 марта 2020 года. Кроме того, футболистам Английской премьер-лиги и официальным лицам игр запретили рукопожатия из-за борьбы с инфекцией.

Чемпионат Англии не единственное спортивное мероприятие, которое перенесли из-за коронавируса. UЕFА 17 марта перенес чемпионат Европы по футболу. Теперь игры пройдут только летом 2021 года. Российским болельщикам пока тоже придется подождать. Бюро исполкома РФС отменило все матчи, проводящиеся под эгидой союза. Российская премьер-лига приостановила до 10 апреля розыгрыш чемпионата страны по футболу.