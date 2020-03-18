Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса. Кому на руку такое решение?

Вслед за многими европейскими организациями Российская премьер-лига приостановила розыгрыш чемпионата страны по футболу. Ранее UEFA на неопределенный срок отложил розыгрыши матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов. «360» рассказывает, кому на руку пауза в чемпионате, а кому она не на пользу.

17 марта исполком Российской премьер-лиги принял решение о приостановке до 10 апреля игр внутреннего чемпионата. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости». Аналогичное ограничение распространится на остальные спортивные турниры, включая матчи КХЛ и Единой лиги ВТБ.

Ранее аналогичные меры предосторожности приняли руководители Английской премьер-лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и так далее. А UEFA отложил на неопределенный срок игры плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

«В это исключительное время мы должны следовать указаниям организаций здравоохранения и государственных органов. Только тогда мы сможем эффективно бороться с вирусом. Пришло время быть ответственным и оставаться дома».

До приостановки чемпионата РПЛ также вводила меры предосторожности. В частности, отменялись послематчевые пресс-конференции тренеров, а игроки перестали общаться с журналистами. При входе на некоторые стадионы у болельщиков измеряли температуру.

Из-за пандемии коронавируса с полуночи 18 марта Россия приостановит посещение практически всех иностранцев. Исключение сделают для транзитных пассажиров, членов экипажей, дипломатов и некоторых других въезжающих. Ранее аналогичные меры приняли практически все страны Европы.

Найти занятие футболистам

Футбольный эксперт Андрей Малосолов считает решение правильным. Во-первых, речь идет о жизни и здоровье людей. Чемпионат Европы перенесли на 2021 год. Поэтому у клубов будет достаточно времени доиграть перенесенные матчи Премьер-лиги.

«Правильно это и потому, что играть без зрителей — не только убивать сердце и душу футбола, но и огромные потери для клубов. Насколько я слышал, президент одного из клубов говорил, что предстоящие ажиотажные матчи позволят собрать выручку в 200 миллионов рублей», — добавил эксперт.

Без зрителей прибыли не будет, а многие команды уже испытывают финансовые затруднения. Из-за скачка евро и доллара им приходится платить легионерам больше в рублевом эквиваленте. Малосолов уверен, что от приостановки в целом проиграют все. Ведь непонятно, чем заняться футболистам. На зарубежные сборы они поехать не могут, а в России этот бизнес не очень развит. Однако кому-то, может быть, пауза пойдет на пользу.

«Тому же ЦСКА, возможно, это пойдет на пользу. Мы видим, в какой ужасный, унылый, некачественный футбол играет эта команда. Что-то там происходит не то. За это время можно починить газон на „Ростов-Арене“, заняться стадионом в Тамбове», — сказал Малосолов.

Время лечить травмы

По мнению комментатора Станислава Рынкевича, другой альтернативы у представителей РПЛ не было. Было бы не просто странно, если бы на фоне приостановки всех ведущих чемпионатов в России продолжили бы играть в футбол, а стало бы пиар-катастрофой, уверен эксперт.

«Нужно оставаться в синхроне со всеми остальными. Тем более если проблема общая, то и решения будут какие-то общие, пусть мы не совсем в том же календаре, что европейские чемпионаты, движемся», — сказал Рынкевич.

Комментатор отметил, что в выигрыше будут те, у кого есть травмированные игроки. Из иностранных это, например, мадридский «Реал», у которого восстанавливается Эден Азар. Также карантин полезен клубам, у которых до его начала была череда поражений.

Здоровье превыше всего

Здоровье человека должно быть на первом месте в любой ситуации, заявил «360» журналист Максим Квятковский. Футбол — игра для зрителей, без них он мертв. Поэтому приостановить Премьер-лигу гораздо лучше, чем играть матчи при пустых трибунах.

«Но трудно сказать в каком состоянии будут футболисты на момент возобновления сезона. Потому что мы не знаем, когда он возобновится. Пока он приостановлен до 10 апреля. Но никто не даст гарантии, что к этому числу пандемия пойдет на спад и болезнь будет побеждена», — сказал он.

Вероятнее всего, игроки команд, которые сейчас «на ходу», расстроены. Те, у кого игра не шла, напротив, получили время на передышку и работу над ошибками. Хотя не исключено, что если игроки получат небольшой отпуск, то их придется заново готовить к возобновлению чемпионата.