Чемпионат Европы по футболу перенесли на год

Коронавирус продолжает отодвигать спортивные мероприятия все дальше. UЕFА перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года. Об этом сообщил футбольный союз Норвегии.

«Мы предполагаем, что матч Норвегия — Сербия будет отложен, и мы также не видим возможности провести чемпионат Европы в 2020 году. Пока что мы не видим другой альтернативы, кроме как отложить его до 2021 года», — заявил президент Норвежской футбольной ассоциации Терье Свендсен.

Теперь игры должны пройти в период с 11 июня по 11 июля 2021-го. Ранее ожидалось, что чемпионат состоится с 12 июня по 12 июля этого года. Три матча группового этапа и один четвертьфинал готовился принять Петербург. Решение о переносе дат приняли руководители UEFA 17 марта, во время видеоконференции по вопросам проведения соревнований на фоне принятых мер по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса повлияла не только на чемпионат Европы, но и другие футбольные матчи. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально приостановил соревнования 13 марта. Речь шла о Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом перенос дат касался только тех матчей, которые планировалось провести на следующей неделе.

Российским болельщикам пока тоже придется попридержать фанатские шарфы. Бюро исполкома РФС отменило все матчи, проводящиеся под эгидой союза. Сборная страны должна была 28 марта встретиться с командой Швеции, а 31 числа провести игру с молдавскими спортсменами. Оба матча в итоге отменили. Футбола не будет вплоть до 10 апреля 2020-го.

Запреты из-за распространения коронавируса затронули и массовые мероприятия. Так, до 10 апреля нельзя собирать более 50 человек в зданиях и на открытом воздухе. Российских школьников ждут продолжительные весенние каникулы, а многих сотрудников компаний — удаленная работа.

Власти принимают все эти меры из-за распространения COVID-19. Вспышку инфекции 11 марта ВОЗ назвала пандемией. В России сейчас насчитывается 93 случая заражения, а в мире — более 187 тысяч.