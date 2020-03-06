Рукопожатия перед матчами запретили в Английской премьер-лиге
Игрокам Английской премьер-лиги (АПЛ) и официальным лицам матча запретили рукопожатия из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт АПЛ.
По информации АПЛ, на поле команды выстроятся перед матчем в линию под музыку чемпионата. После этого команда-хозяйка пройдет мимо соперников без пожатия рук.
По последним данным, в Великобритании зафиксированы 116 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели восемь пациентов. Один больной COVID-19 скончался.