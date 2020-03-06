Рукопожатия перед матчами запретили в Английской премьер-лиге

По информации АПЛ, на поле команды выстроятся перед матчем в линию под музыку чемпионата. После этого команда-хозяйка пройдет мимо соперников без пожатия рук.

По последним данным, в Великобритании зафиксированы 116 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели восемь пациентов. Один больной COVID-19 скончался.