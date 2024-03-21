21 марта 2024, 20:02
Матч Россия — Сербия начался с минуты молчания в память о Василии Уткине
Перед матчем Россия — Сербия объявили минуту молчания в память о Василии Уткине
Товарищеский матч Россия — Сербия начался с минуты молчания в память о журналисте, легендарном комментаторе Василии Уткине. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Игра стартовала в 20:00. Встреча проходит на стадионе «Динамо». Перед матчем также покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Уткина.
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О смерти 52-летнего журналиста стало известно 19 марта. Перед гибелью Уткину вызывали скорую помощь. Причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Церемония прощания с Василием Уткиным состоится в Москве на улице Маршала Тимошенко 23 марта. Траурное мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00.
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