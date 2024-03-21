Общество 21 марта 2024, 13:26 Стала известна дата прощания с Василием Уткиным Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве РИА «Новости»

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В субботу, 23 марта, в Москве пройдет церемония прощания с комментатором Василием Уткиным. Об этом сообщила пресс-служба ФК ЭГРИСИ.

Церемония прощания с Василием Уткиным состоится в Москве на улице Маршала Тимошенко, дом 25, в Центральном клиническом госпитале при президенте Российской Федерации. Мероприятие запланировали на субботу. Оно будет проходить с 11:00 до 14:00.

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Уткин скончался 20 марта на 53-м году жизни. Днем 19 марта он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, журналиста увезли в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб. В течение последних трех дней комментатор страдал сильной одышкой.

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что звонил Василию Уткину за неделю до его смерти. Поводом стал просмотр документального фильма о комментаторе. Известные личности рассказали друг другу анекдоты.