20 марта 2024, 11:02
Уткин страдал одышкой на протяжении трех дней перед смертью
Mash: Василий Уткин последние дни перед смертью страдал сильной одышкой
Спортивный комментатор Василий Уткин на протяжении последних трех дней перед смертью страдал сильной одышкой. Ее причиной был лишний вес. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Уткин весил около 240 килограммов. По данным канала, 19 марта спортивный комментатор вызвал скорую помощь. Медикам он пожаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. На месте врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Уткину вкололи антикоагулянт, но препарат не помог.
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Его привезли в больницу уже в тяжелом состоянии. Василия Уткина сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась и другими заболеваниями — гипертонией, морбидным ожирением и пароксизмальной формой фибрилляции предсердий.
Первую остановку сердца у Уткина зафиксировали в 17:05. Врачи реанимировали его. Но спустя полчаса сердце снова остановилось. Уже в 18:01 медики констатировали смерть Уткина.
Как уточнили авторы материала, причиной стала тромбоэмболия легочной артерии.
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