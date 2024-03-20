Знаменитости 20 марта 2024, 11:02 Уткин страдал одышкой на протяжении трех дней перед смертью Mash: Василий Уткин последние дни перед смертью страдал сильной одышкой Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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Спортивный комментатор Василий Уткин на протяжении последних трех дней перед смертью страдал сильной одышкой. Ее причиной был лишний вес. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уткин весил около 240 килограммов. По данным канала, 19 марта спортивный комментатор вызвал скорую помощь. Медикам он пожаловался на сбитое дыхание и пересохший рот. На месте врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Уткину вкололи антикоагулянт, но препарат не помог.

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Его привезли в больницу уже в тяжелом состоянии. Василия Уткина сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась и другими заболеваниями — гипертонией, морбидным ожирением и пароксизмальной формой фибрилляции предсердий.

Первую остановку сердца у Уткина зафиксировали в 17:05. Врачи реанимировали его. Но спустя полчаса сердце снова остановилось. Уже в 18:01 медики констатировали смерть Уткина.

Как уточнили авторы материала, причиной стала тромбоэмболия легочной артерии.