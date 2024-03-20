Знаменитости 20 марта 2024, 08:21 Стала известна причина смерти Василия Уткина Mash: причиной смерти Василия Уткина мог стать оторвавшийся тромб Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Спортивный комментатор Василий Уткин умер из-за тромбоэмболии легочной артерии, а не от проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи еще осенью настойчиво советовали мужчине похудеть, и две недели назад он начал усиленно сбрасывать вес. Василий Уткин, по информации канала, жил в загородном доме, но 18 марта вернулся в Москву. Он не жаловался на здоровье.

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Днем 19 марта он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, журналиста увезли в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи безуспешно пытались его реанимировать. Предварительной причиной смерти вопреки сообщениям СМИ о проблемах с сердцем назвали тромбоэмболию легочной артерии.

Василий Уткин известен работой на «НТВ-Плюс», «Матч ТВ» и другими проектами. Он исполнил роль кандидата в фильме «День выборов». Писатель Платон Беседин заявил, что комментатор запомнился публике нестандартным подходом к работе.