Летний чемпионат мира по биатлону решили отменить из-за пандемии коронавируса. Он должен был состояться в Германии в середине августа.

Такое решение принял исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования планировали провести с 19 по 23 августа в Рупольдинге.

В пресс-службе организации отметили, что понимают разочарование, которое принесет эта новость болельщикам и спортсменам. Президент IBU Олле Далин подчеркнул, что это отмена чемпионата стала «большой грустью» и для самой организации.

Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных коронавирусом, было решено, что провести мероприятие в этом году невозможно Олле Далин.

Следующий летний чемпионат мира должен пройти в 2021 году в Чехии.

Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить или перенести многие спортивные и культурные массовые мероприятия. Эпидемия заставила отказаться от проведения Олимпиады в Токио, Евровидения в Роттердаме и многих других событий, которые ждали как участники, так и зрители.

По последним данным, в мире зафиксировали более семи миллионов случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии от СОVID-19 погибли почти 405 тысяч человек, еще около 3,5 миллиона пациентов выздоровели.