Олимпиаду-2021 проведут в обычном формате
Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, пройдут в полноценном формате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
По данным сайта «Утро.ру», Абэ заявил, что Олимпийские игры, проведенные полноценно, станут «свидетельством победы человечества над COVID-19».
Ранее власти Японии и организационный комитет Олимпиады-2021 обсуждали возможность проведения мероприятия по упрощенному сценарию из-за пандемии. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.