    04 июня 2020, 21:33

    Олимпиаду-2021 проведут в обычном формате

    Дарья Морозова

    Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год, пройдут в полноценном формате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
    Олимпиаду-2021 проведут в обычном формате

    По данным сайта «Утро.ру», Абэ заявил, что Олимпийские игры, проведенные полноценно, станут «свидетельством победы человечества над COVID-19».

    Ранее власти Японии и организационный комитет Олимпиады-2021 обсуждали возможность проведения мероприятия по упрощенному сценарию из-за пандемии. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.