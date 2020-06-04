Олимпиаду-2021 проведут в обычном формате

По данным сайта «Утро.ру», Абэ заявил, что Олимпийские игры, проведенные полноценно, станут «свидетельством победы человечества над COVID-19».

Ранее власти Японии и организационный комитет Олимпиады-2021 обсуждали возможность проведения мероприятия по упрощенному сценарию из-за пандемии. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.