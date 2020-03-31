Организаторы Евровидения проведут онлайн-концерт вместо конкурса

В концерте будут участвовать исполнители, которые в этом году не попали на смотр, а также участники конкурсов прошлых лет. Шоу будет называться Eurovision: Europe Shine A Light («Евровидение: Европа сияет светом»).

«Мы намерены объединить Европу уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей в других странах транслировать шоу в духе единства и объединения», — отметили организаторы.

18 марта стало известно о том, что Евровидение решили отменить из-за вспышки коронавируса нового типа. Конкурс пройдет в 2021 году с теми же участниками, которым нужно будет написать новую песню. От России, скорее всего, будет участвовать группа Little Big.

Коронавирус начал распространяться по всему миру с конца 2019 года, когда впервые появился в Китае. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. После этого многие страны закрыли свои границы и приостановили авиаперелеты. Во многих регионах России ввели режим жесткой самоизоляции. Людям запретили выходить на улицу без серьезной причины. Сейчас насчитывается более 820 тысяч случаев заболевания коронавирусом во всем мире.