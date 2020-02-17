Кокорин забил два гола в первом матче за «Сочи»

Футболист Кокорин первый раз вышел на поле в составе «Сочи». Он забил два гола и принес команде победу. Его клуб обыграл московское «Динамо».

Команды встретились в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Сочи». Александр Кокорин забил мячи на 51-й и 81-й минутах матча. Отличился и Кристиан Нобоа. В команде соперников мяч удалось забить Себастьяну Шиманьскому.

Незадолго до игры руководство ФК «Сочи» сообщило, что аренду Кокорина из «Зенита» одобрили. Перед этим футболиста сняли в спортивной форме сочинского клуба, хотя спортсмен говорил, что не выйдет на поле за эту команду.

О том, что «Сочи» арендует Кокорина, стало известно 21 января. Заявление об этом распространил сам клуб и подтвердил генеральный директор Дмитрий Рубашко.

Несмотря на договоренности, против выступил сам футболист. После его демарша основной состав «Зенита» уехал тренироваться без форварда, а сам Кокорин начал тренировки со вторым составом.

Разговоры о переходе Александра Кокорина возобновились 13 февраля после заявления владельца клуба Бориса Ротенберга. При этом ни о каких конкретных условиях или подписании контракта никто официально не сообщал.