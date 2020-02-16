Кокорина сфотографировали в форме «Сочи»

Футболиста Александра Кокорина сфотографировали в Турции в форме клуба «Сочи». Нападающий до этого говорил, что не поедет играть за этот клуб.

Гимнастка Лина Анисимова опубликовала фотографию с Кокориным и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. На снимке Кокорин одет в спортивную форму с гербом футбольного клуба «Сочи».

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца текущего сезона. Но футболист отказался от этого предложения, после чего «Зенит» уехал на сборы без форварда. Спортсмен решил тренироваться с «Зенитом-2».

13 февраля владелец клуба Борис Ротенберг сообщил, что Кокорин согласился перейти в «Сочи» и отправился в расположение команды. Он также сказал, что они еще не обговорили с «Зенитом» конкретные условия аренды. После заключения соглашения о переходе Кокорина объявят официально.

Сейчас Александр Кокорин находится в Турции. Там проводят сборы оба клуба: «Сочи» и «Зенит».