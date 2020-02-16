Кокорина сфотографировали в форме «Сочи»
Гимнастка Лина Анисимова опубликовала фотографию с Кокориным и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. На снимке Кокорин одет в спортивную форму с гербом футбольного клуба «Сочи».
21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца текущего сезона. Но футболист отказался от этого предложения, после чего «Зенит» уехал на сборы без форварда. Спортсмен решил тренироваться с «Зенитом-2».
13 февраля владелец клуба Борис Ротенберг сообщил, что Кокорин согласился перейти в «Сочи» и отправился в расположение команды. Он также сказал, что они еще не обговорили с «Зенитом» конкретные условия аренды. После заключения соглашения о переходе Кокорина объявят официально.
Сейчас Александр Кокорин находится в Турции. Там проводят сборы оба клуба: «Сочи» и «Зенит».