    17 февраля 2020, 16:15

    Владелец «Сочи» поставил точку в истории с арендой Кокорина

    Анатолий Минкин

    Александру Кокорину все же придется играть за «Сочи» даже после того, как он один раз отказался. Руководство петербургского клуба одобрило трансфер нападающего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.

    По его словам, накануне он встретился с генеральным директором «Зенита» и обсудил все вопросы по аренде Кокорина.

    «Могу сказать, что совет директоров „Зенита“ рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК „Сочи“», — подвел итог Борис Ротенберг.

    О том, что «Сочи» арендует Кокорина, стало известно 21 января. Заявление об этом распространил сам клуб и подтвердил генеральный директор Дмитрий Рубашко.

    Несмотря на договоренности, против выступил сам футболист. После его демарша основной состав «Зенита» уехал тренироваться без форварда, а сам Кокорин начал тренировки со вторым составом.

    13 февраля история о трансфере Кокорина в «Сочи» продолжилась. Борис Ротенберг заявил, что футболист согласился на аренду, но для этого необходимо оформить ряд документов. Через два дня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уточнил, что об условиях пока не договорились и никакого контракта игрок пока не подписал.

    Однако еще в минувшее воскресенье гимнастка Лина Анисимова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Кокориным и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. На снимке Кокорин одет в спортивную форму «Сочи». Футболист сейчас находится в Турции, где тренируются оба клуба.