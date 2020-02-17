Владелец «Сочи» поставил точку в истории с арендой Кокорина

По его словам, накануне он встретился с генеральным директором «Зенита» и обсудил все вопросы по аренде Кокорина.

«Могу сказать, что совет директоров „Зенита“ рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК „Сочи“», — подвел итог Борис Ротенберг.

О том, что «Сочи» арендует Кокорина, стало известно 21 января. Заявление об этом распространил сам клуб и подтвердил генеральный директор Дмитрий Рубашко.

Несмотря на договоренности, против выступил сам футболист. После его демарша основной состав «Зенита» уехал тренироваться без форварда, а сам Кокорин начал тренировки со вторым составом.

13 февраля история о трансфере Кокорина в «Сочи» продолжилась. Борис Ротенберг заявил, что футболист согласился на аренду, но для этого необходимо оформить ряд документов. Через два дня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уточнил, что об условиях пока не договорились и никакого контракта игрок пока не подписал.

Однако еще в минувшее воскресенье гимнастка Лина Анисимова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Кокориным и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. На снимке Кокорин одет в спортивную форму «Сочи». Футболист сейчас находится в Турции, где тренируются оба клуба.