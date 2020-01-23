«Сочи» объявил об аренде Кокорина, а он не приехал. Главное о странной истории из российского футбола

Когда история со стульями и побитым чиновником потихоньку стала забываться, Александр Кокорин снова попал в странную ситуацию. Он готовился к играм за «Зенит», тренер был доволен. А потом ФК «Сочи» внезапно объявил об аренде Кокорина. Сам футболист никуда не собирается, а главный тренер «Зенита» в тот же день вручил ему капитанскую повязку. Что за странности происходят в карьере футболиста — разбирался «360».

Аренда в «Сочи» и хет-трик за «Зенит» в один день

Утром 21 января футбольный клуб «Сочи» объявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды будет выступать в их составе. Сказал об этом гендиректор команды Дмитрий Рубашко. «Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — заявил он.

После этой новости футбольные фанаты стали припоминать главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку и гендиректору клуба Александру Медведеву, что раньше у них были другие планы на Кокорина. «„Лучший на тренировках Зенита“, „Очень рассчитываем на Александра во второй части сезона, его очень не хватало“ © Семак», — написал пользователь Sports.ru в комментарии к новости об аренде Кокорина.

Неладное заподозрилось чуть позже. Семак высказался насчет аренды футболиста.

Мои взгляды и не менялись. Кокорин нам нужен Сергей Семак Главный тренер «Зенита».

Кокорин не полетел в Сочи. Он впервые в новом году вышел на поле в составе «Зенита». Это был товарищеский матч против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, Семак вручил ему капитанскую повязку. И тогда Александр принялся доказывать, что достоин остаться в петербургской команде до конца сезона. Он забил три гола за тайм, еще и отдал голевую передачу на Дзюбу.

Весь день гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко утверждал, что Кокорина очень ждут в команде. Но к вечеру его, видимо, утомили расспросы об этой аренде. «Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет», — сказал он.

Сам же главный тренер «Зенита» вечером того дня признал, что не он принимает решение об этой аренде. «Он (Кокорин — прим. ред.) был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, — это доверие тренера. У меня лично ничего не поменялось», — подчеркнул Семак.

День после «аренды»

Утром 22 января Кокорин как ни в чем не бывало появился на тренировке «Зенита». Несмотря на это вскоре поступило еще одно официальное заявление об аренде. Гендиректор «Зенита» Медведев подтвердил договоренность между клубами.

Но спустя сутки после первых новостей из «Сочи» мнение впервые высказал представитель Кокорина — его отчим и агент Кирилл Логинов. Он пояснил, что как бы там ни договорились «Зенит» и «Сочи», футболист планирует остаться в Петербурге.

«Александр в аренду не собирается. Он находится в расположении „Зенита“. Я не готов за кого-то что-то объяснять, спросите у клуба „Сочи“, как они объяснят появившуюся у них информацию. Мы никакого арендного соглашения с „Сочи“ не подписывали», — сказал Логинов.

На чьей стороне закон?

К ситуации с Кокориным уже готов подключиться профсоюз футболистов. Там напомнили, что об аренде договариваются как минимум три стороны. Без согласия футболиста соглашения не достичь.

«Повторюсь, по регламенту нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат», — сказал гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

Он же отметил, что сейчас профсоюз следит за ситуацией. Но как только чьи-либо права будут нарушены, без вмешательства не обойтись.

Пока что, мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать Александр Зотов Глава профсоюза футболистов.

Проблемный переход Кокорина заставил болельщиков вспомнить о том, что между «Зенитом» и «Сочи» есть особенная связь. Если форвард все-таки перейдет в клуб из Краснодарского края, то станет уже девятым экс-зенитовцем в нем. Все они сменили прописку в прошлом году.

А как карьера Кокорина повернется на самом деле покажет только время. Кулуарные переговоры идут до сих пор. В том числе и внутри «Зенита».

Но пока можно уверенно сказать, что форвард нужен Сергею Семаку, и он не хочет его отпускать. Того же мнения придерживаются и фанаты петербургского клуба. Еще 21 января они запустили флешмоб в соцсетях. Его суть сводится к хэштегу «ОставьтеКокорина».

Некоторые фанаты настроены особо радикально. Раз кто-то в «Зените» не хочет, чтобы Кокорин помог команде добиться успеха, значит нужно наказать руководство клуба рублем. Так, некоторые болельщики призывают не ходить на стадион, если Кокорин все-таки будет отправлен в «Сочи».