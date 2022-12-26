Спорт 26 декабря 2022, 19:45 Клуб Пеле начал готовиться к похоронам футболиста В сети появилось видео с золотым гробом, предположительно, для футболиста Пеле

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Поклонники звездного футболиста Пеле обеспокоены появившимся в сети видео. На нем снят, предположительно, золотой гроб с искусными серебряными вставками с изображением самого спортсмена.

Как сообщило издание AS, на стадионе «Вила Белмиро», который принадлежит футбольному клубу «Сантос», где Пеле раскрыл свой талант, сейчас находится много рабочих, которые готовят специальный зал для прощальной церемонии. По мнению авторов статьи, именно там будет находиться тело футболиста после его кончины.

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Ранее сообщалось, что состояние здоровья Пеле резко ухудшилось. Из-за почечной и сердечной недостаточности ему требуется интенсивный уход.

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Пеле в очередной раз попал в больницу месяц назад. Родные футболиста заверили, что это стандартный ежемесячный осмотр. Однако потом медики сообщили, что у него выявили тяжелую форму отека, а также сердечную недостаточность. По словам врачей, организм спортсмена не отреагировал на химиотерапию, и теперь мужчине оказывают лишь паллиативную помощь.