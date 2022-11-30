Знаменитости 30 ноября 2022, 18:35 Пеле госпитализировали с отеками по всему телу ESPN: бывший футболист Пеле госпитализирован с отеками и сердечной недостаточностью Википедия

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Легенду футбола Пеле экстренно госпитализировали в больницу Сан-Паулу 29 ноября. Как сообщило издание ESPN, спортсмена привезла к врачам его жена после того, как обнаружила у мужа отеки по всему телу.

Врачи подтвердил диагноз ансарка, то есть тяжелую и генерализованную форму отека, а также выявили сердечную недостаточность. Также в больнице выяснилось, что химиотерапия, при помощи которой Пеле сейчас лечится от рака, не показала никакого ответа на опухоли.

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Сегодня, 30 ноября, Пеле делают анализы и другие тесты, медики выясняют, не развилась ли у мужчины печеночная энцефалопатия.

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Получив результаты, доктора смогут сообщить о дальнейшем плане лечения. Пока они не дают никаких прогнозов.

Авторы статьи уточнили, что в самой больнице госпитализацию легендарного футболиста не подтвердили, однако его жена Марсия Аоки признала, что Пеле в больнице, но это плановая госпитализация.

Пеле диагностировали рак толстой кишки в сентябре 2021 года. Тогда же он начал курс химиотерапии.