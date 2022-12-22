Знаменитости 22 декабря 2022, 02:53 Состояние Пеле ухудшилось Врачи клиники в Сан-Пауло заявили об ухудшении состояния больного раком футболиста Пеле РИА «Новости»

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Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле резко ухудшилось. Об этом сообщили врачи сан-паульской клиники, написал ТАСС.

«У госпитализированного наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — рассказали они.

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Ранее дочь Пеле Келли Насименту написала в социальных сетях, что ее отец не сможет провести Рождество со своей семьей. Ему придется оставаться в больнице по медицинским показаниям.

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Пеле попал в клинику 29 ноября. У 83-летнего бывшего футболиста диагностировали сердечную недостаточность. СМИ писали, что Пеле проходит паллиативное лечение после отказа организма реагировать на химиотерапию.

Спустя несколько дней после начала лечения спортсмен заверил, что полон сил. Он выразил слова благодарности сотрудникам медучреждения и отметил, что чувствует поддержку от поклонников со всего мира.