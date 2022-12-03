Знаменитости 03 декабря 2022, 18:41 Организм Пеле перестал отвечать на лечение химиотерапией Folha de Sao Paulo: бразильского футболиста Пеле перевели в паллиативное отделение

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Лечение химиотерапией не помогло знаменитому футболисту Пеле в борьбе с раком кишечника. Как сообщила бразильская газета Folha de Sao Paulo, трехкратного чемпиона мира по футболу перевели в отделение паллиативной помощи.

Такое решение врачи приняли, чтобы облегчить состояние пациента. Паллиативную помощь оказывают неизлечимо больным, она включает в себя, помимо медицинских процедур по предотвращению болей, психологическую помощь.

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Ранее появилась информация, что бразильского спортсмена госпитализировали внепланово с отеками по всему телу. Сообщалось, что медики диагностировали у него анасарку и сердечную недостаточность.

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Позже Пеле сам объяснил фанатам, что его нахождение в больнице носит регулярный профилактический характер. Он также поблагодарил всех за пожелания скорейшего выздоровления.

В сентябре 2021 года мужчине удалили опухоль в кишечнике. После этого он начал курс химиотерапии.