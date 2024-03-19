Эксклюзив 19 марта 2024, 14:22 Кабальные и незаконные. Какие условия участия россиян в Олимпиаде обсудит МОК Юрист Алексеев: МОК выдвинул незаконные условия выступления россиян на Олимпиаде РИА «Новости»

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Исполком Международного олимпийского комитета обсудит регламент участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Организация выдвинула дискредитирующие условия, и решение об участии еще не приняли, заявил «360» председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

«МОК на протяжении нескольких лет осуществлял грубую дискриминацию российских и белорусских спортсменов по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Они никаких правил международного спортивного права не нарушали», — напомнил он.

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Юрист назвал неправомерным проведение церемоний открытия и закрытия Игр без спортсменов из этих стран. Им запретили выступать в командных видах спорта и разрешили соревноваться только в нейтральном статусе — без флага, гимна и указания национальной принадлежности.

Выдвинули ряд кабальных, необоснованных, дискриминирующих наших спортсменов условий, которые в принципе противоречат актам международного спортивного права. Сергей Алексеев

Решение МОК, по мнению Сергея Алексеева, противоречило Олимпийской хартии, другим актам международного спортивного права и ряду международных конвенций. Например, Международному пакту о гражданских политических правах и Всеобщей декларации прав человека.

«Комплекс условий сейчас изучается и [исходя из того] насколько это соответствует российскому законодательству и интересам государства, со стороны России примут решение», — сказал он.

Заседание исполкома МОК пройдет с 19 по 20 марта в штаб-квартире в Лозанне. RT сообщил, что организация примет окончательное решение по критериям допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже.