Олимпиада 08 марта 2024, 17:55 МОК анонсировал заседание по вопросу участия россиян в открытии Олимпиады МОК 19–21 марта обсудит участие россиян в церемонии открытия Игр в Париже Pxhere

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Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вопрос поднимут на заседании исполкома, которое пройдет с 19 по 21 марта в Лозанне, сообщило агентство Reuters.

«На сегодняшний день нет запрета на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Игр», — заявил председатель координационной комиссии МОК Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

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Ранее Международный паралимпийский комитет озвучил строгие критерии отбора россиян и белорусов на участие в Паралимпийских играх в Париже.

Накануне, 7 марта, президент МОК Томас Бах заявил, что российские власти якобы «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Баха, указав на политизацию комитета.