Спорт 29 февраля 2024, 13:03 МОК назвал окончательными декабрьские рекомендации по России на Олимпиаде-2024 МОК отказался давать новые рекомендации по участию России в Играх в Париже РИА «Новости»

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Решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже примут на основании декабрьских рекомендаций. Новых уточнений не выпустят, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — сказал представитель организации.

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Последнее решение МОК гласило, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN. Им предстоит согласиться на ряд условий, в том числе отказаться от мероприятий с национальными флагами. Активно поддержавшие проведение спецоперации или «связанные с военными структурами» спортсмены не получат допуск.

Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация проанализирует выдвинутые требования. Он не озвучил окончательного решения об участии россиян в Играх.