Спорт 07 марта 2024, 23:12 Глава МОК обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии Глава МОК Бах: Россия вынудила организацию наложить санкции РИА «Новости»

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские власти «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Его слова привела газета The Guardian.

«Российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», — сказал глава МОК.

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Он отметил, что «агрессивные заявления» исходят от того же правительства, которое якобы стояло за «скандальными манипуляциями» с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходил на федеральной территории «Сириус», Баха раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Он указал на политизацию МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже примут на основании декабрьских рекомендаций. Новых уточнений не выпустят.