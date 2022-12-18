Спорт 18 декабря 2022, 23:49 Посол Аргентины в РФ назвал Месси национальным героем Посол Аргентины в РФ Суайн назвал футболиста Лионеля Месси национальным героем РИА «Новости»

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Посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн поделился с ТАСС впечатлениями после финала чемпионата мира, на котором аргентинцы стали победителями. Он назвал капитана сборной Лионеля Месси национальным героем.

«Желаю Месси только всего наилучшего, он национальный герой, потому что он принес радость и счастье моей стране», — сказал дипломат.

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Он рассказал, что испытывает очень сильные эмоции, а также гордость за свою страну.

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«Я очень переживал во время матча. Но я верил, что мы победим», — поделился Суайн.

Месси признали лучшим игроком завершившегося чемпионата мира по футболу. В Катаре он забил семь мячей, в том числе два в победной игре с французами. Он также стал первым футболистом, забившим голы в матчах всех стадий на одном чемпионате мира.

После финального свистка на поле выбежала мать Месси, чтобы поздравить сына с победой. Она обнимала его и плакала.

Президент России Владимир Путин уже позвонил своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной на турнире.