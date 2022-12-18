Спорт 18 декабря 2022, 22:20 Мать Месси выбежала на поле после победы Аргентины в ЧМ-2022 Мать Месси вышла на поле после финала ЧМ-2022 и поздравила сына с победой

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Мать аргентинского нападающего Лионеля Месси вышла на поле после финальной игры чемпионата мира по футболу и поздравила сына с победой. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, а Месси признали лучшим игроком турнира.

Месси обнял свою маму, которая поздравила его с победой. На глазах женщины были слезы счастья за сына. Капитан сборной Аргентины получил звание лучшего игрока. Он стал первым футболистом, забившим голы в матчах всех стадий на одном чемпионате мира.

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По итогам матча Энцо Фернандеса признали лучшим молодым игроком турнира, Эмилио Мартинеса — лучшим вратарем, а Килиана Мбаппе из сборной Франции — лучшим бомбардиром чемпионата.

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Месси летом исполнилось 35 лет, чемпионат мира он выиграл впервые в карьере. Игра против Франции стала для него 26-й в рамках мундиалей. В Катаре Месси забил семь голов и стал вторым бомбардиром турнира после Мбаппе, на счету которого восемь забитых мечей. Финальный матч между сборными Аргентины и Франции прошел 18 декабря.