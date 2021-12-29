facebook_pixel
    29 декабря 2021, 22:18

    Хоккейной сборной России присудили техническое поражение на МЧМ-2022 из-за ковида

    Сборной России по хоккею присудили техническое поражение на МЧМ-2022 из-за случаев COVID-19 в команде

    Алексей Иванчин

    Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче Молодежного чемпионата мира против словаков. Причиной стали случаи коронавируса в команде. Об этом сообщил ТАСС.

    «Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», — рассказал собеседник агентства.

    В свою очередь, РИА «Новости» сообщило, что положительный тест на COVID-19 выявлен у хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова.

    В двух предыдущих матчах Мичков забил три гола.

    Встреча сборных России и Словакии должна была пройти 30 декабря.

    Ранее также техническое поражение присудили сборной Чехии, перед матчем с финнами в их команде тоже нашли инфицированных COVID-19. Еще одно техническое поражение из-за коронавируса — у сборной США. Они должны были играть с командой Швейцарии.

    Чемпионат мира проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. Он продлится с 26 декабря по 5 января. Сборная Россия в двух предыдущих встречах потерпела поражение от сборной Швеции и победила представителей Швейцарии.