Хоккейной сборной России присудили техническое поражение на МЧМ-2022 из-за ковида

Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче Молодежного чемпионата мира против словаков. Причиной стали случаи коронавируса в команде. Об этом сообщил ТАСС.

«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, РИА «Новости» сообщило, что положительный тест на COVID-19 выявлен у хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова.

В двух предыдущих матчах Мичков забил три гола.

Встреча сборных России и Словакии должна была пройти 30 декабря.

Ранее также техническое поражение присудили сборной Чехии, перед матчем с финнами в их команде тоже нашли инфицированных COVID-19. Еще одно техническое поражение из-за коронавируса — у сборной США. Они должны были играть с командой Швейцарии.

Чемпионат мира проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. Он продлится с 26 декабря по 5 января. Сборная Россия в двух предыдущих встречах потерпела поражение от сборной Швеции и победила представителей Швейцарии.