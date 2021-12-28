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    28 декабря 2021, 21:58

    Матч США — Швейцария на МЧМ-2022 по хоккею отменили из-за ковида

    Сборной США засчитали техническое поражение на МЧМ-2022 по хоккею из-за двух случаев заражения в команде американцев

    Александра Ломейко

    В американской молодежной сборной по хоккею выявили два случая заражения коронавирусом. Запланированный матч с соперниками из Швейцарии на чемпионате мира пришлось отменить.

    Сборной США в итоге засчитали техническое поражение со счетом 0:1, сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея. Команду отправили на карантин.

    Американцы и швейцарцы входят в группу B и выступают соперниками российской команды. Лидером турнирной таблицы является Швеция с шестью очками, далее идут США и Россия с тремя. У Швейцарии и Словакии пока ноль очков.

    Ранее Швейцария проиграла России во втором туре МЧМ-2022 со счетом 4:2. Тренер иностранной команды Марко Байер заявил, что молодежная сборная была в невыгодном положении.