В американской молодежной сборной по хоккею выявили два случая заражения коронавирусом. Запланированный матч с соперниками из Швейцарии на чемпионате мира пришлось отменить.

Сборной США в итоге засчитали техническое поражение со счетом 0:1, сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея. Команду отправили на карантин.

Американцы и швейцарцы входят в группу B и выступают соперниками российской команды. Лидером турнирной таблицы является Швеция с шестью очками, далее идут США и Россия с тремя. У Швейцарии и Словакии пока ноль очков.

Ранее Швейцария проиграла России во втором туре МЧМ-2022 со счетом 4:2. Тренер иностранной команды Марко Байер заявил, что молодежная сборная была в невыгодном положении.