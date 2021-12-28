Молодежная сборная России по хоккею впервые победила на МЧМ-2022

Сборная России по хоккею одержала победу над соперниками из Швейцарии во второй игре группового этапа Молодежного чемпионата мира — 2022. Итоговый счет встречи составил 4:2 в пользу россиян.

Игра прошла в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум». У победителей шайбы забросили Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. У швейцарцев голами отметились Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Следующим соперников россиян станет сборная Словакии. Игра состоится 30 декабря. Она начнется в 00:30 по московскому времени. Лучшим игроком матча у россиян признан нападающий молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Злодеев. У Швейцарии это вратарь Кевин Паше, отразивший 28 бросков после 32 попыток взятия ворот.

Чемпионат мира проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. Он продлится с 26 декабря по 5 января.

Ранее российская сборная проиграла команде Швеции в стартовом матче МЧМ-2022. Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу шведов. Лучшим в составе сборной России тогда стал 17-летний Матвей Мичков, который отметился дублем.