Россия проиграла Швеции на стартовом матче МЧМ по хоккею

Российская сборная проиграла команде Швеции на стартовом матче Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2022. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Матч закончился со счетом 6:3 в пользу Швеции. В российской команде отличились Федор Свечков и Матвей Мичков. Первый забил один гол, второй — два.

В команде соперников по одному голу забили Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман.

В ночь на 28 декабря российская сборная сыграет против Швецарии.