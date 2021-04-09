Хоккеиста «Авангарда» Емелина выписали из реанимации

Капитан омского ХК «Авангард» Алексей Емелин выписан из отделения реанимации в НИИ имени Склифосовского и переведен в профильное отделение другой клиники. Об улучшении состояния спортсмена сообщили на странице клуба в Twitter.

«Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» — сообщили в ХК «Авангард».

Алексея Емелина госпитализировали 6 апреля в Казани. Состояние капитана «Авангарда» ухудшилось после того, как он получил травму во время гостевого матча с командой «Ак Барс». В казанской больнице Емелину предварительно поставили диагноз «токсический шок печени». В среду хоккеиста перевели на лечение в Москву. Источник «360» в экстренных службах сообщал, что Емелина готовили к пересадке печени. Врачи диагностировали у игрока «Авангарда» острую и подострую печеночную недостаточность.

В МВД Татарстана при этом заявляли, что в крови хоккеиста выявили следы наркотиков. Однако накануне в Telegram-канале Baza появилась информация, что врачи НИИ имени Склифосовского не обнаружили в крови спортсмена запрещенных веществ. Клуб «Авангард» обратился к татарстанским властям с просьбой объяснить, на основании каких документов в СМИ распространялись сообщения о наркотиках в крови Емелина. В команде также назвали провокацией сообщения о подготовке спортсмена к трансплантации печени.