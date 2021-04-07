У российского хоккеиста, капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Во вторник стало известно, что Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии. По сообщению источника, сейчас спортсмена готовят к операции по трансплантации печени.

Утром в среду стало известно, что капитана «Авангарда» перевезли на лечение в Москву. Источник сообщил «360», что сейчас хоккеист находится в НИИ имени Склифосовского.

Менеджер омского клуба Алексей Волков ранее сообщил, что хоккеиста доставили в больницу после матча в Казани. Во время игры 3 апреля Емелин получил травму нижней части тела. На следующий день Емелину стало плохо, он попал в больницу.

В марте в больницу после падения на лед во время хоккейного матча попал линейный арбитр Юрий Иванов. Он получил травму во время матча, проходившего в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. В третьем периоде Иванов подъехал к скамье запасных и потерял сознание.