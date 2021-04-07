МВД заявило о наркотиках в анализах хоккеиста Емелина

МВД официально заявило, что в анализах хоккеиста «Авангарда» Алексея Емелина нашли следы наркотиков. Их выявила экспертиза, сообщило РИА «Новости».

Ранее о следах запрещенных веществ в анализах спортсмена сообщали СМИ. МВД по Татарстану тогда говорило, что проверка только начинается. Теперь слухи подтвердились. Остается понять, как наркотики попали в организм Емелина. Если он действительно употреблял «запрещенку», ему может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после первого полуфинального матча с хоккейным клубом «Ак Барс». Игрок почувствовал себя плохо, его поместили в одну из больниц Казани с предварительным диагнозом «токсический шок печени». Вскоре спортсмена перевезли в Москву в НИИ имени Склифосовского. По данным источника «360», Емелина готовят к пересадке печени.